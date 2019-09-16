Инструкция по работе с BotFather ботом

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BotFather – самый простой способ для регистрации, настройки и управления другими telegram-ботами. Работа с ним проста и не требует специфических навыков. С помощью BotFather можно зарегистрировать неограниченное количество новых ботов. Единственным условием для регистрации нового бота – является его уникальный username.

Команды BotFather бота

BotFather станет отличным решением для тех, кто не разбирается в программировании и не хочет доверять создание и управление своим ботом посторонним людям или сторонним организациям.

Как зарегистрировать нового бота с помощью BotFather?

Взаимодействие с BotFather осуществляется при помощи простых команд. Например, для того, чтобы зарегистрировать нового бота, достаточно отправить в чат команду /newbot и следовать простым инструкциям:

Придумать имя бота, которое будет отображаться в чатах и контактах. В дальнейшем его можно будет сменить. Тут все зависит только от вашей фантазии и требований; Придумать username – это уже сложнее: имя должно быть уникальным и оканчиваться на «bot». Допускаются буквы латинского алфавита, цифры и символ подчеркивания (пример – «MySuper_wow_bot»). Общее количество символов не менее 5 и не более 32; Если все в порядке, то в ответ мы получим сообщение с токеном. Токен необходим для работы с Bot API посредством http-протокола. Нельзя передавать его другим и желательно не терять. Хорошим решением будет скопировать его: сохранить в текстовый файл и положить в надежное, всегда доступное место – например, облачное хранилище.

После регистрации можно приступать к облагораживанию бота: установить аватар, добавить описание и прочее.

Получение сообщения с токеном

Что умеет BotFather?

Помимо регистрации бота, с помощью BotFather можно осуществлять его настройку и управление.

Внешний вид

К примеру, если вдруг вам разонравилось имя бота, то его можно сменить командой /setname.

Смена имени бота

Установить аватарку можно командой /setuserpic, а изменить или добавить краткое описание – командой /setdescription. Изменение информации в профиле выполняется командой /setabouttext. На этом кастомизацию внешнего вида бота можно считать законченной, и можно заняться его функциональными возможностями.

Функционал

Это то, ради чего все и затевалось. Картинка и описание – это, конечно тоже важно, но все же, главное в боте – это его возможности. Возможности зависят от набора команд, которые способен обработать бот.

Для установки списка команд введите /setcommands в окне чата.

Установка команд

Команды вводятся без слеша, в формате «command1 — описание команды»

Вот примеры написания основных команд и их расшифровка:

/newbot – зарегистрировать нового бота

/mybots – редактировать своих ботов [бета]

Редактирование

/setname – изменить имя бота;

/setdescription – изменить описание бота;

/setabouttext – изменить информацию о боте;

/setuserpic – изменить фотографию профиля бота;

/setcommands – изменить список команд;

/deletebot – удалить бота.

Настройки бота

/token – генерировать токен авторизации;

/revoke – отозвать токен доступа к боту;

/setinline – включить встроенный режим (позволяет обращаться напрямую к боту из любого канала, группы или чата, написав его имя в поле отправки сообщений) (https://core.telegram.org/bots/inline);

/setinlinegeo – переключать запросы местоположения при использовании бота во встроенном режиме. (https://core.telegram.org/bots/inline#location-based-results);

/setinlinefeedback – изменить настройки обратной связи (сбор статистики наиболее часто отправляемых боту команд) (https://core.telegram.org/bots/inline#collecting-feedback);

/setjoingroups – определяет возможность добавления вашего бота в группы;

/setprivacy – переключить режим конфиденциальности в группах (https://core.telegram.org/bots#privacy-mode).

Игры

/mygames – редактируйте свои игры (https://core.telegram.org/bots/games) [бета];

/newgame – создать новую игру (https://core.telegram.org/bots/games);

/listgames – получить список ваших игр;

/editgame – редактировать игру;

/deletegame – удалить существующую игру.

Созданная первая команда бота

Таким образом можно добавить любые необходимые команды и завершить настройку.

Итоги

Вот так просто, не обладая навыками программирования, можно за несколько минут зарегистрировать полноценного бота в Telegram. А если потратить немного времени на оформление и создание специализированных команд, ты вы получите полностью индивидуального собственного бота, функционал и возможности которого будут зависеть только от вас.