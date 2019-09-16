Инструкция по работе с BotFather ботом
BotFather – самый простой способ для регистрации, настройки и управления другими telegram-ботами. Работа с ним проста и не требует специфических навыков. С помощью BotFather можно зарегистрировать неограниченное количество новых ботов. Единственным условием для регистрации нового бота – является его уникальный username.
BotFather станет отличным решением для тех, кто не разбирается в программировании и не хочет доверять создание и управление своим ботом посторонним людям или сторонним организациям.
Как зарегистрировать нового бота с помощью BotFather?
Взаимодействие с BotFather осуществляется при помощи простых команд. Например, для того, чтобы зарегистрировать нового бота, достаточно отправить в чат команду /newbot и следовать простым инструкциям:
- Придумать имя бота, которое будет отображаться в чатах и контактах. В дальнейшем его можно будет сменить. Тут все зависит только от вашей фантазии и требований;
- Придумать username – это уже сложнее: имя должно быть уникальным и оканчиваться на «bot». Допускаются буквы латинского алфавита, цифры и символ подчеркивания (пример – «MySuper_wow_bot»). Общее количество символов не менее 5 и не более 32;
- Если все в порядке, то в ответ мы получим сообщение с токеном. Токен необходим для работы с Bot API посредством http-протокола. Нельзя передавать его другим и желательно не терять. Хорошим решением будет скопировать его: сохранить в текстовый файл и положить в надежное, всегда доступное место – например, облачное хранилище.
После регистрации можно приступать к облагораживанию бота: установить аватар, добавить описание и прочее.
Что умеет BotFather?
Помимо регистрации бота, с помощью BotFather можно осуществлять его настройку и управление.
Внешний вид
К примеру, если вдруг вам разонравилось имя бота, то его можно сменить командой /setname.
Установить аватарку можно командой /setuserpic, а изменить или добавить краткое описание – командой /setdescription. Изменение информации в профиле выполняется командой /setabouttext. На этом кастомизацию внешнего вида бота можно считать законченной, и можно заняться его функциональными возможностями.
Функционал
Это то, ради чего все и затевалось. Картинка и описание – это, конечно тоже важно, но все же, главное в боте – это его возможности. Возможности зависят от набора команд, которые способен обработать бот.
Для установки списка команд введите /setcommands в окне чата.
Команды вводятся без слеша, в формате «command1 — описание команды»
Вот примеры написания основных команд и их расшифровка:
- /newbot – зарегистрировать нового бота
- /mybots – редактировать своих ботов [бета]
Редактирование
- /setname – изменить имя бота;
- /setdescription – изменить описание бота;
- /setabouttext – изменить информацию о боте;
- /setuserpic – изменить фотографию профиля бота;
- /setcommands – изменить список команд;
- /deletebot – удалить бота.
Настройки бота
- /token – генерировать токен авторизации;
- /revoke – отозвать токен доступа к боту;
- /setinline – включить встроенный режим (позволяет обращаться напрямую к боту из любого канала, группы или чата, написав его имя в поле отправки сообщений) (https://core.telegram.org/bots/inline);
- /setinlinegeo – переключать запросы местоположения при использовании бота во встроенном режиме. (https://core.telegram.org/bots/inline#location-based-results);
- /setinlinefeedback – изменить настройки обратной связи (сбор статистики наиболее часто отправляемых боту команд) (https://core.telegram.org/bots/inline#collecting-feedback);
- /setjoingroups – определяет возможность добавления вашего бота в группы;
- /setprivacy – переключить режим конфиденциальности в группах (https://core.telegram.org/bots#privacy-mode).
Игры
- /mygames – редактируйте свои игры (https://core.telegram.org/bots/games) [бета];
- /newgame – создать новую игру (https://core.telegram.org/bots/games);
- /listgames – получить список ваших игр;
- /editgame – редактировать игру;
- /deletegame – удалить существующую игру.
Таким образом можно добавить любые необходимые команды и завершить настройку.
Итоги
Вот так просто, не обладая навыками программирования, можно за несколько минут зарегистрировать полноценного бота в Telegram. А если потратить немного времени на оформление и создание специализированных команд, ты вы получите полностью индивидуального собственного бота, функционал и возможности которого будут зависеть только от вас.
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